Robot aspira e lava con 6 programmi in offerta BOMBA (-38%)

Approfittando subito di questa offerta pazzesca che ti propone oggi Amazon, avrai la possibilità di acquistare il potentissimo robot aspira e lava con 6 programmi scontato del 38% al prezzo super conveniente di soli 99 euro invece di 159 euro. Ma non finisce qui, infatti se hai l’abbonamento ad Amazon Prime, avrai la possibilità di usufruire di importanti vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni a Prime, in qualsiasi momento. Grazie a questo potente robot del marchio Cecotec, avrai la possibilità di spazzare, aspirare, lavare, lavare e asciugare senza che tu muova un dito.

Caratterizzato dalla presenza di una bocca di aspirazione senza spazzola centrale, l’elettrodomestico in questione sarà in grado di evitare ogni tipo di groviglio, mentre aspira peli e capelli, saprà rilevare gli ostacoli, pulirà sotto i mobili ed eviterà le cadute in zone con diversi livelli di altezza.

In base alle tue esigenze, avrai la possibilità di impostare 5 programmi di pulizia e 2 livelli di pulizia differenti. Questo robot, è anche provvisto dell’utilissima funzione di asciugatura del pavimento dopo il lavaggio. Gestibile con telecomando o attraverso l’APP, potrai scegliere, quindi, la modalità, la programmazione, il livello di aspirazione o il livello di pulizia in maniera comoda e veloce.

La sua autonomia è di 120 minuti con tecnologia Total Surface per garantire una pulizia completa. Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo imperdibile robot aspira e lava con 6 programmi scontato del 38%. Affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.