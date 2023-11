Robot 2-in-1 in offerta: da 349,99 a 159,99 euro, OCCASIONE TOP

Il Yeedi vac 2 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1, attualmente in offerta con uno sconto del 43%, al prezzo di 199,99€ invece di 349,99€. Inoltre, con un ulteriore coupon di 40€, il prezzo finale diventa solo 159,99€. Insomma, se stai cercando un robot che aspira e lava i pavimenti, ti consigliamo di puntare proprio su questo: è una delle offerte più competitive di questo Black Friday 2023 di Amazon.

Questo robot offre un sistema di pulizia intelligente con un’aspirazione potente di 3000Pa, in grado di pulire e aspirare contemporaneamente su pavimenti in legno, piastrelle, laminato e tappeti. La tecnologia 3D per evitare ostacoli consente al robot di rilevare e superare gli oggetti quotidiani sul percorso senza bisogno di raccoglierli preventivamente.

La mappatura e navigazione visiva intelligente consentono al yeedi di tracciare lo spazio come un GPS, identificando stanze e creando un percorso efficiente per coprire l’intero pavimento senza tralasciare nessuna zona. L’app yeedi offre opzioni di pulizia personalizzabili, consentendo di dividere o unire le stanze, regolare i livelli di aspirazione e flusso d’acqua, scegliere sequenze di pulizia e altro ancora con un tocco sulla mappa di casa modificabile.

Una funzione interessante è l’opzione di autosvuotamento del cestino, compatibile con la stazione di svuotamento automatico yeedi. Con un sacchetto per la polvere da 2,5 litri, il robot può contenere fino a 30 giorni di sporco, offrendo un’autonomia prolungata senza dover preoccuparti di svuotare frequentemente il cestino.

Questa offerta rende il yeedi vac 2 una scelta conveniente e efficiente per la pulizia domestica, offrendo funzionalità avanzate a un prezzo vantaggioso. Non fartela scappare!

