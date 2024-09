Roborock Qrevo Pro: il top di gamma in offerta a prezzo ultra-competitivo

Il Roborock Qrevo Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti estremamente versatile, ora disponibile su Amazon con uno sconto significativo, scendendo a 709,99 euro rispetto al prezzo originale di 999 euro. Un top di gamma equipaggiato con il meglio della tecnologia, che oggi può essere tuo ad un prezzo superlativo. E sì, al momento del checkout, se lo desideri, potrai decidere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili, rendendo l’offerta ancora più accessibile.

Questo dispositivo si distingue per la sua impressionante potenza di aspirazione di 7000 Pa, che consente di rimuovere efficacemente polvere, sporco e peli di animali domestici anche dai tappeti più spessi. Grazie al sistema di rilevamento automatico, il Qrevo Pro regola la potenza di aspirazione in base alla superficie, garantendo sempre prestazioni ottimali.

Il sistema di lavaggio del mop con acqua calda a 60°C migliora l’efficienza di pulizia e igiene, rimuovendo le macchie più difficili e disinfettando le superfici. Il robot utilizza anche mop rotanti a 200 giri al minuto, che imitano il movimento di pulizia manuale per una rimozione più efficace dello sporco. Inoltre, il mop retrattile consente di sollevare i panni quando il robot attraversa aree non adatte alla pulizia con acqua, come tappeti o moquette, evitando di bagnarli accidentalmente.

Il sistema di evitamento ostacoli basato su tecnologia 3D e LiDAR consente al Qrevo Pro di navigare con precisione all’interno della casa, rilevando e aggirando gli ostacoli, come mobili e oggetti lasciati a terra, riducendo al minimo il rischio di collisioni. La gestione intelligente delle mappe consente di creare percorsi di pulizia personalizzati su più livelli, ideali per case con più piani.

La stazione di ricarica multifunzionale non solo svuota automaticamente il contenitore della polvere, ma ricarica e lava i mop con acqua calda, asciugandoli successivamente con aria calda per prevenire muffe e cattivi odori. Con queste funzionalità, puoi dimenticare di svuotare il contenitore per 7 settimane. Insomma, il robot pensa a tutto da solo: le operazioni di manutenzioni sono minime.

Non farti scappare questa offerta a tempo limitato: approfitta dello sconto combinato su Amazon per averlo al miglior prezzo possibile!