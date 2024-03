Roborock Qrevo in offerta: senza compromessi, oggi risparmi 250€

Il Roborock Qrevo è una soluzione d’eccellenza nel mondo dei robot aspirapolvere: offre un’esperienza di pulizia completamente automatica e ora è disponibile su Amazon al prezzo di 599,00€ con uno sconto del 29%.

Questo dispositivo all’avanguardia combina la comodità di una stazione di aspirazione all-in-one con tecnologie di pulizia avanzate, progettate per semplificare le faccende domestiche e garantire un ambiente pulito e igienizzato.

La stazione RockDock del roborock Qrevo integra funzioni di vuoto automatico, lavaggio, asciugatura e pulizia della base, oltre al riempimento automatico dell’acqua, eliminando la necessità di interventi manuali per la manutenzione del dispositivo. La spazzola con doppio panno rotante e un’aspirazione estrema da 5500Pa assicurano la rimozione efficace di sporco, polvere e peli di animali domestici da pavimenti duri e tappeti, migliorando significativamente la qualità della pulizia.

Una delle caratteristiche più notevoli del roborock Qrevo è la sua capacità di creare mappe dell’ambiente domestico fino a 6 volte più velocemente, riconoscendo automaticamente i diversi livelli della casa. Questa funzionalità, supportata da una memorizzazione fino a quattro piani, semplifica l’uso del dispositivo in abitazioni a più livelli.

L’evitamento degli ostacoli 3D, combinato con la navigazione LiDAR PreciSense, permette al roborock Qrevo di identificare ed evitare potenziali pericoli, assicurando una pulizia efficiente e senza interruzioni. L’app intelligente del roborock Qrevo offre ulteriori personalizzazioni, consentendo agli utenti di aggiungere virtualmente mobili alla mappa 3D dell’abitazione e di stabilire zone vietate, ottimizzando così il percorso di pulizia.

La compatibilità con Alexa attraverso la connessione Wi-Fi 2,4 GHz permette di controllare il dispositivo mediante comandi vocali, aumentando la comodità d’uso. Questo robot aspirapolvere si rivela particolarmente efficace per chi possiede animali domestici, grazie alla sua capacità di rilevare le aree in cui è più facile rimanere bloccati e suggerire soluzioni appropriate. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito a meno di 600€, con un un risparmio di ben 250€!