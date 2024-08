Roborock Dyad Pro, super prezzo su eBay: aspira e lava i pavimenti

Il Roborock Dyad Pro è un aspirapolvere senza fili versatile, progettato per gestire sia pulizie a secco che umide con una potenza di aspirazione impressionante di 17.000Pa. Questo lo rende particolarmente efficace per affrontare sporco ostinato, peli di animali e liquidi versati. Attualmente, è disponibile su eBay a soli 319,20 €: ti basterà usare il codice sconto “XIAOMIAGO24“.

Questo dispositivo è una risorsa impeccabile nella lotta contro lo sporco: aspira la polvere, lava i pavimenti e si pulisce perfino da solo. Insomma, una soluzione completa a 360 gradi, che oggi può essere tua ad un prezzo davvero speciale.

È dotato di due rulli motorizzati che garantiscono una pulizia approfondita in una sola passata. Inoltre, il Dyad Pro è progettato per essere facile da usare, grazie a un display LED che fornisce informazioni in tempo reale sullo stato della batteria e sul livello di sporco rilevato. Proprio quest’ultima capacità, alimentata da un sensore ad infrarossi, permette all’aspirapolvere di regolare in automatico la potenza di aspirazione, facilitando – e non di poco – le operazioni di pulizia.

Il sistema di autolavaggio del Dyad Pro è particolarmente utile, poiché permette ai rulli di pulirsi automaticamente dopo ogni utilizzo, riducendo la necessità di manutenzione manuale. Il dispositivo può essere controllato tramite l’app Roborock, che permette di gestire le modalità di pulizia, monitorare il livello della batteria e persino avviare la funzione di autolavaggio direttamente dal telefono.

Nonostante la sua potenza, il Dyad Pro è leggermente più pesante nella parte inferiore, il che potrebbe richiedere un po’ di adattamento durante l’uso. Tuttavia, una volta abituati, il design aiuta a spingere l’aspirapolvere con meno sforzo, rendendo la pulizia più semplice. A nostro avviso, si tratta di un prodotto davvero eccellente, trai migliori nella categoria degli aspirapolveri-lavapavimenti. Non perdere questa occasione: acquistalo subito ad un super prezzo!