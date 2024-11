Roborock al Black Friday: oggi Qrevo Curv al miglior prezzo

Oltre ai modelli già proposti in altri articoli, come l’S8 MaxV Ultra, Roborock ha lanciato una serie di sconti molto interessanti che vanno ad anticipare il Black Friday di Amazon che sta per iniziare. Tra le offerte più allettanti dobbiamo assolutamente segnalare quella dedicata al Roborock Qrevo Curv, un robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma, proposto ad un prezzo davvero basso, rispetto a quello di listino. Solo per questo periodo promozionale, potrete acquistarlo a 1.099 euro contro i 1.499 necessari normalmente.

Dopo averlo provato approfonditamente, possiamo confermare che il Roborock Qrevo Curv abbia superato ogni aspettativa in termini di efficienza e affidabilità. Il robot ha dimostrato una capacità di pulizia straordinaria in ambienti con animali domestici e pavimenti di ogni tipo, gestendo autonomamente lo sporco, grazie alla tecnologia IA di ultima generazione. La fotocamera RGB e il sistema LiDAR, insieme al controllo vocale, completano un prodotto all’avanguardia, capace di soddisfare anche le esigenze più elevate.

Tra le principali specifiche che caratterizzano questo Roborock Qrevo Curv dobbiamo certamente menzionare il telaio AdaptiLift, capace di sollevarsi fino a 10 mm per superare ostacoli fino a 4 cm, un piccolo gradino, e adattarsi a diverse superfici della casa. Questo sistema rende il Qrevo Curv particolarmente versatile, in grado di passare senza problemi sopra tappeti e bordi di pavimento, garantendo una copertura uniforme e completa in ogni stanza.

Da non trascurare anche l’elevata potenza di aspirazione HyperForce da ben 18.500 Pa, una forza che permette di eliminare anche la polvere più sottile da tappeti e pavimenti duri, garantendo risultati eccellenti anche nelle case con animali domestici. La sua spazzola DuoDivide e il sistema FlexiArm consentono una pulizia ottimale lungo i bordi, raggiungendo ogni angolo senza lasciare residui.

Il sistema antintreccio dual con spazzola principale e laterale è stato progettato per gestire efficacemente i capelli lunghi e i peli degli animali. Questo consente al Qrevo Curv di ridurre al minimo i grovigli e mantenere le spazzole libere, semplificando la manutenzione e migliorando la pulizia complessiva.

Non sono da trascurare anche il sistema di lavaggio del mop con acqua calda fino a 75 °C, ideale per rimuovere le macchie ostinate e garantire una pulizia igienizzante (elimina oltre il 99,99% dei batteri), e la base di ricarica multifunzione, elegante, compatta e progettata per minimizzare l’ingombro senza sacrificare le funzionalità. Essa include anche un sistema di svuotamento automatico della polvere e di lavaggio del mop.

Alternative in offerta

