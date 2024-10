Rivoluzione Halo: nuovi giochi, Unreal Engine 5 e nuovo nome per 343

Il riscatto di Halo parte da qui. 343 Industries, tramite un post pubblicato su Xbox Wire, ha annunciato una totale rivoluzione per il marchio più famoso legato a Xbox: lo studio cambia nome in Halo Studios e rinuncia allo Slipspace Engine proprietario per passare all’Unreal Engine 5 con il quale verranno realizzati i nuovi episodi della serie. Inoltre, c’è un cambiamento interno al team che punta a migliorare il modo in cui questi giochi vengono sviluppati.

Una nuova alba per Halo

Passare dal motore proprietario Slipspace Engine a Unreal Engine 5 è parte importante di questo processo: Pierre Hintze, a capo dello studio, spiega che in passato gran parte di 343 Industries doveva occuparsi di sviluppare e mantenere il motore grafico su cui si sarebbero dovuti sviluppare i nuovi giochi, togliendo risorse preziose a tempo a disposizione.

Elizabeth van Wyck, COO dei nuovi Halo Studios, afferma che il modo in cui venivano realizzati i giochi Halo in passato non funziona bene per come il team vuole che vengano sviluppati in futuro. L’adozione di Unreal Engine permetterà di creare giochi con un focus incentrato a soddisfare i fan, impostando persino più team per creare esperienze diverse contemporaneamente.

Il team allora ha iniziato a sperimentare e il primo risultato è Project Foundry, una via di mezzo tra un nuovo gioco e una tech demo che mostra l’universo di Halo con il nuovo aspetto donato da Unreal Engine 5. Non si tratta solo di una questione visiva però, ma di un vero strumento di formazione su come arrivarci: per questo è stato realizzato con lo stesso rigore, processo e fedeltà che servirebbe per un gioco completo distribuito.

Cosa ci riserva allora il futuro? Halo Studios precisa che aspettarsi subito un nuovo gioco della serie non sarebbe realistico. Nel frattempo continuerà il supporto a Halo Infinite tramite Slipspace Engine, poi ci sarà il tempo del lavoro.

L’unica certezza è che ci sono diversi progetti in lavorazione, di che natura non è dato saperlo con ufficialità, ma alcune indiscrezioni vogliono il lancio di un nuovo remake di Halo Combat Evolved, che potrebbe simbolicamente rappresentare il rinnovato inizio per una saga che ormai da più di 20 anni è legata in maniera indissolubile con Xbox.