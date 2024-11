Rivoluzione Gmail: in arrivo a breve gli indirizzi di posta temporanei

Si tratta di un importante cambiamento per Gmail ma, in generale, gli indirizzi email temporanei non sono certo una novità. Esistono già numerosi servizi gratuiti che offrono tale soluzione per proteggere la propria casella di posta principale da spam e comunicazioni indesiderate.

Tuttavia, sorprende che finora nessuno dei grandi nomi della tecnologia abbia deciso di entrare in questo settore ma, almeno per quanto riguarda Gmail, sembra che le cose stiano per cambiare.

Indirizzi temporanei su Gmail: cosa sappiamo

Secondo Android Authority, alcuni indizi scovati nell’ultima versione dell’app Android di Gmail sottolineano come Google stia effettivamente lavorando su una funzione chiamata “Shielded Email“:

Gmail potrebbe dunque fornire indirizzi email temporanei, che gli utenti sarebbero in grado di condividere con servizi di terze parti, tenendo al riparo il loro indirizzo principale. Le email inviate a questi indirizzi sarebbero poi inoltrate alla casella di posta reale dell’utente. La vera comodità starebbe nel fatto che, qualora un utente decidesse di non ricevere più comunicazioni da un determinato indirizzo temporaneo, potrebbe semplicemente eliminarlo. In questo modo, si eviterebbe il fastidio di creare filtri antispam o di gestire manualmente i messaggi indesiderati.

Un dettaglio interessante scoperto in questa versione di Gmail riguarda la possibilità di avere più “Shielded Email” contemporaneamente, aumentando così la flessibilità del servizio. Questo potrebbe essere utile per gestire diversi tipi di interazioni online, come iscrizioni a servizi, acquisti o partecipazioni ad eventi, senza dover mai compromettere la propria email principale.

Tuttavia, si tratta di una funzionalità ancora in fase embrionale: non è stata annunciata ufficialmente da Google e potrebbe non vedere mai la luce. La cautela è d’obbligo, ma l’idea sembra promettente, soprattutto considerando l’impegno di Google verso la privacy e la sicurezza degli utenti. In virtù di simili risvolti, gli aggiornamenti futuri di Gmail meritano dunque di essere seguiti con maggiore attenzione.