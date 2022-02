RIVOLUZIONA la tua smart TV con la Fire TV Stick 4K a 39€: OFFERTONA

L'offerta Amazon di oggi sulla Fire TV Stick 4K Max è di quelle che non puoi assolutamente lasciarti scappare. La tua smart TV è ormai vecchia o il tuo televisore non supporta i nuovi canali del digitale terrestre? Ti basta collegare questo piccolo device alla porta HDMI per rivoluzionare completamente la tua esperienza con la televisione di casa.

Che offerta Amazon incredibile per la Fire TV Stick 4K Max

Ad appena 39€ hai l'opportunità di mettere la mani su un oggetto hi-tech divenuto ormai indispensabile per milioni di utenti in tutto il mondo. Non solo è compatta ed economica, ma una volta collegata al tuo televisore ti permette di guardare i migliori contenuti video fino a risoluzione 4K Ultra HD. La tecnologia Wi-Fi 6 è ideale per collegarti alla rete di casa senza più preoccuparti dei cali di velocità, mentre il supporto ai maggiori servizi di streaming – Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e non solo – ti permette di guardare i tuoi spettacoli preferiti senza alcun tipo di compromessi.

Vivi il cinema direttamente a casa tua e controllalo direttamente con la tua voce: il telecomando, incluso in confezione, dispone del tasto rapido per attivare Alexa e controllare il palinsesto tramite semplici comandi vocali. Insomma, l'offerta sulla Fire TV Stick 4K Max è di quelle che non dimenticherai facilmente. Non fartela scappare.