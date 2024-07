Rivivi i 4 originali Sonic su Nintendo Switch per soli 20€!

Sonic Origins Plus “Day One Edition” è scontatissimo su Amazon in versione Nintendo Switch. Questa raccolta ti permetterà di giocare all’originale Sonic The Hedgehog, il secondo e il terzo capitolo, oltre Sonic CD! E potrai avere tutto questo per soli 20,72€, grazie allo sconto del -49%!

Tutte le caratteristiche di Sonic Origins Plus “Day One Edition”

Parliamo subito dei titoli inclusi partendo, ovviamente, con Sonic The Hedgehog: il titolo che ha dato il via a tutto. Rimasterizzato con grafica HD, nuovi controlli intuitivi e una colonna sonora mozzafiato, questo titolo rappresenta un ritorno alle origini con un tocco di modernità. Proseguiamo con Sonic 2, un sequel ancora più veloce e frenetico, che introduce Tails come personaggio giocabile e nuovi livelli iconici, consolidando ulteriormente la leggenda del riccio blu.

L’esperienza continua con Sonic 3 & Knuckles, una combinazione epica di due giochi in uno. Qui, nuovi territori attendono di essere esplorati, il Master Emerald deve essere protetto e Knuckles diventa giocabile per la prima volta, offrendo un’avventura unica e coinvolgente. Infine, Sonic CD ti porta in un viaggio nel tempo con una colonna sonora indimenticabile, livelli ramificati e il misterioso Metal Sonic da affrontare.

Ma le novità non finiscono qui, perché Sonic Origins Plus “Day One Edition” include anche una serie di modalità aggiuntive che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di gioco. La “Modalità Missioni” introduce sfide inedite per mettere alla prova le tue abilità e sbloccare contenuti esclusivi, mentre la “Modalità Anniversario” ti permette di giocare i classici con un filtro CRT e la colonna sonora originale, offrendo un’esperienza autenticamente retrò. La “Modalità Mirror” testa il tuo senso dell’orientamento facendoti affrontare i livelli al contrario. Inoltre, il Museo è una galleria d’arte dedicata alla storia di Sonic, completa di bozzetti, concept art e altri contenuti rari, ideale per i veri appassionati. Acquista Sonic Origins Plus “Day One Edition” Rivivi la saga che ha contribuito a rendere famoso il genere dei platform. Fai subito Sonic Origins Plus “Day One Edition” per Nintendo Switch a 20,72€, anziché gli originari 40,99€!