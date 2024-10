Ritrova subito gli oggetti che hai smarrito con questi smart tracker tag

Non ti reputi una persona sbadata ma ti è capitato di non ricordare dove avevi messo le schiavi o il portafoglio? Nessun problema, oggi con una piccola spesa puoi avere ciò che ti serve. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questi 4 smart tracker tag a soli 31,34 euro, invece che 39,99 euro.

Sul prezzo di listino c’è dunque uno sconto del 22%, anche se potresti non visualizzarlo da mobile, e dunque un ottimo risparmio. Potrai attaccare questi trova oggetti a tutto ciò che vuoi e quindi non avrai la preoccupazione di poterli perdere da qualche parte. Perfetti quando viaggi ma ottimi anche da usare quotidianamente.

Smart tracker tag per evitare di perdere le cose importanti

Il funzionamento di questi 4 smart tracker tag è molto semplice. In pratica funzionano come un GPS e ti permettono quindi di localizzare l’oggetto a cui sono attaccati. Ad esempio se li hai agganciati un portachiavi e non ricordi dove l’hai messo puoi far suonare il dispositivo e ritrovarlo subito. Se invece sei più distante dalla portata Bluetooth allora puoi vedere sulla mappa l’ultima posizione segnalata.

Grazie un design estremamente compatto e leggero li puoi mettere un po’ ovunque, anche dentro il portafoglio. Oppure li puoi agganciare a uno zainetto o alla valigia quando sei in viaggio. Inoltre sono resistenti alla polvere e all’acqua con certificazioni di grado IP67. E ha anche una batteria sostituibile che dura fino a un anno.

Davvero una promozione coi fiocchi ma sicuramente è destinata a durare poco. Perciò prima che tutto finisca e torni a prezzo pieno vai su Amazon e acquista i tuoi 4 smart tracker tag a soli 31,34 euro, invece che 39,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime li riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.