Ritorna la favolosa winback di WINDTRE a 5,99€

Ritorna la PROMO winback GO 100 Top+ di WINDTRE con Giga, minuti e messaggi a meno di 6 euro mensili. Scopri come attivarla se hai ricevuto l’SMS di rientro.

Winback GO 100 Top+: i dettagli della PROMO WINDTRE

L’offerta è disponibile in due versioni. La prima prevede la ricarica manuale ogni mese, mentre, l’altra ha un vincolo contrattuale di 24 mesi e viene rinnovata da conto o carta di credito. Il contenuto delle due promo è il medesimo in entrambi i casi. Vediamo dunque cosa offre questa favolosa winback.

GO 100 Top+ : la prima variante è una ricaricabile pura ed offre 100 Giga in 4G+ , minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali e 200 SMS a soli 5,99 euro mensili .

: la prima variante è una ricaricabile pura ed offre in , minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali e 200 SMS a soli . GO 100 Top+ Easy Pay: questa versione prevede l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. I bundle compresi sono i medesimi che abbiamo visto prima.

In entrambi i casi, le promozioni non offrono la possibilità di aderire alle promo Telefono Incluso. Inoltre, non sono compatibili con lo sconto Super Fibra a 22,99€

La promozione è valida solo per gli ex clienti Wind, WINDTRE o H3G che intendono rientrare ed hanno ricevuto un messaggio da parte del gestore arancione. Non è infatti possibile richiedere la promozione senza aver ricevuto tale messaggio. L’SMS è simile al seguente:

Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 12/10. Costi e privacy su windtre.it/go100toplus

Costi ed altro

Il contributo iniziale per la versione ricaricabile è pari alla prima ricarica che solitamente è di 10 euro. La SIM e l’attivazione sono completamente gratuite. Stessa cosa per la variante Easy Pay che però prevede 24 mesi di vincolo contrattuale.

In entrambi i casi, le promozioni sono attivabili solo nei Negozi WINDTRE entro la data specificata nel messaggio ricevuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.