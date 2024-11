Rispondi alle chiamate dal polso e tieniti in forma con questo smartwatch a 29€

Sei alla ricerca di una smartwatch che ti permetta di monitorare il tuo stato di salute mentre fai sport e volendo anche di rispondere alle chiamate senza prendere lo smartphone? Allora vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello questo smartwatch a soli 29 euro circa, anziché 48,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Forse potresti non visualizzarlo ma considera che sul prezzo originale c’è un ribasso del 26% e dunque, sommato allo sconto con il coupon avrai un ottimo risparmio. Soprattutto ti metti al polso un wearable eccezionale, dotato di tantissime funzioni per lo sport, per tenere monitorato il tuo stato di salute e per fare chiamate.

Smartwatch straordinario a prezzo sbalorditivo

È sicuramente il prezzo a rendere questo smartwatch uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi, ma si distingue anche per le ottime caratteristiche e funzioni. Possiede intanto un generoso display da 2 pollici perfettamente visibile e con un touch molto fluido e sensibile. Inoltre è dotato di un elegante cinturino in acciaio che potrai sostituire con un cinturino in morbido silicone che trovi incluso in confezione.

Puoi avvalerti delle oltre 100 modalità sportive per tenerti in forma. Mentre le svolgi il tuo smartwatch calcola i km che percorri, i passi, le calorie che bruci e tanto altro. È in grado anche di monitorare costantemente il battito del cuore e l’ossigenazione nel sangue. E poi è dotato di un microfono e di un altoparlante per poter effettuare le chiamate direttamente dal polso.

Fai alla svelta perché si tratta di un’offerta a tempo limitato e quindi scadrà a breve. Prima che ciò accada vai su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 29 euro circa, anziché 48,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.