Rispondi al citofono di casa ovunque ti trovi: Ring Intercom a 59€ (-40%)

Grazie a Ring Intercom, puoi rispondere al citofono di casa ovunque ti trovi, letteralmente! Puoi farlo direttamente tramite smartphone, dal quale avrai possibilità di parlare con i tuoi ospiti e persino di aprire il portone. Tutto questo, senza cambiare il sistema che hai già!

Perfetto per appartamenti condominiali o case indipendenti, questo dispositivo geniale lo prendi in sconto del 40% da Amazon in questo momento. Completa ora il tuo ordine per approfittarne, se la promozione non è già finita. Spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma disponibilità limitatissima.

Facilissimo da installare, con la guida passo-passo puoi integrarlo facilmente con il tuo citofono esistente, senza alcuna modifica al sistema condominiale. Il suo design compatto e minimalista si adatta a qualsiasi ambiente, donando un tocco di modernità alla tua porta d’ingresso.

Grazie all’app, puoi ricevere avvisi immediati ogni volta che qualcuno suona, ovunque tu sia. Puoi rispondere e parlare con il visitatore, oltre ad aprire il portone da remoto. Grazie alla perfetta integrazione con Alexa, puoi gestirlo con semplici comandi vocali. Apri il portone, parla con i visitatori e gestisci le notifiche direttamente dalla tua voce. È incredibilmente pratico e ti permette di rimanere connesso anche quando hai le mani occupate.

Con la funzione di Verifica automatica degli ospiti, puoi inviare Chiavi ospite temporanee ai tuoi amici e familiari. In questo modo, potranno accedere all’edificio senza che tu debba essere presente. Ideale per far entrare i bambini dopo la scuola o per ricevere pacchi Amazon in modo sicuro.

Non perdere lo sconto del 40% su Ring Intercom e rendi super intelligente il tuo citofono in modo semplice ed efficace. Completa ora l’ordine per prenderlo a 59€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però: la disponibilità è limitata.