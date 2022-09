Risparmiare CONCRETAMENTE in bolletta: 6 idee tech davvero utili

Purtroppo va così. Attualmente è fondamentale stare particolarmente attenti ai consumi di gas ed elettricità. Siamo tutti alla ricerca di metodi per risparmiare sulle bollette. Fortunatamente è possibile, sfruttando qualche piccola astuzia si riescono concretamente a limare i conti alla fine del mese.

Per darti un po’ di idee, ho selezionato 6 gadget tecnologici a basso prezzo, che possono aiutarti a risparmiare. Piccole astuzie, tutte disponibili su Amazon.

Risparmiare in bolletta: 6 ottimi modi per farlo

Sia gas che elettricità, ho cercato di tenere in considerazione entrambe le fonti energetiche. Si tratta di gadget super semplici da installare e utilizzare, eccoli tutti.

Il primo è il prodotto forse più noto, al quale però pensano in pochi. La lampadina smart. Perché permette di risparmiare? Per un sacco di motivi, dovuti principalmente alla possibilità di gestirla tramite smartphone. Innanzitutto, è un prodotto a basso consumo energetico. Oltre a questo, tramite applicazione o assistente vocale (per il modello scelto, sono compatibili sia quello di Alexa che quello di Google) puoi gestirne ogni aspetto: accensione e spegnimento, ma anche programmazione degli stessi. Praticamente impossibile da dimenticare accesa, la porti a casa a 4,99€ (sconto 61%).

Con il secondo prodotto, rimaniamo in tema di illuminazione. Il faro solare, per lungo tempo sottovalutato, è una manna dal cielo per evitare il costo elettrico per la luce di giardini e balconi. Essenzialmente, ogni unità ha tutto quello che occorre per funzionare in autonomia: pannello solare, batteria, sensore di movimento e lampada. A te basta aggiungere un chiodino per posizionarle. Attualmente, questo kit da 6 pezzi lo puoi portare a casa a 34€ circa, poco più di 5€ al pezzo. Per approfittarne, basta spuntare il coupon in pagina.

Il terzo gadget è la presa smart, ma non un modello “classico”. Quello che ho elezionato è dotato di monitor dei consumi energetici: proprio quello che serve per capire quanto consumano i nostri elettrodomestici, così da capire bene quali sono quelli da utilizzare con più parsimonia. Un esempio concreto? L’ho sfruttata per accertarmi che la nuova pentola elettrica non consumasse troppo e poi per verificare il congelatore a pozzetto, ormai datato. La pentola la uso senza remore mentre ho dismesso il congelatore. Naturalmente, c’è anche tutto il lato smart: questi piccoli concentrati di tecnologia permettono di gestire da remoto accensione e spegnimento dei nostri oggetti ed è un ulteriore modo per controllare i consumi. Il kit da 4 pezzi attualmente su Amazon è in sconto a 19,90€.

Passando al calore, e quindi ai consumi del gas, il gadget tech per eccellenza – che permette di avere pieno controllo dei consumi – è senz’altro il termostato smart. Compatibile con la stragrande maggioranza dei sistemi di riscaldamento, un sistema come questo ti consente di gestire ogni aspetto dell’intero impianto, direttamente tramite applicazione. Il vantaggio principale? Ad esempio, puoi accendere i riscaldamenti solo poco prima di tornare a casa, così da trovarla calda, senza essere obbligato a lasciarli accesi per troppe ore. Naturalmente, puoi anche programmare l’accensione e – soprattutto – direttamente dallo smartphone puoi verificare la temperatura della casa in tempo reale. Ho scovato questo modello bello e di design, in promozione a 46€ circa appena.

Un’altra arma efficace per la riduzione dei consumi di gas, è la stufa elettrica: sempre smart, si intende! Questo modello di Bimar è compatto, ma non rinuncia a una scheda tecnica completa. I consumi energetici – considerando la tipologia di prodotto – sono contenuti. Tramite applicazione per smartphone, puoi agevolmente accendere e spegnere il prodotto oppure programmarne l’accensione, così da trovare il bagno caldo al risveglio, ad esempio. Un oggetto super pratico ed efficace, che puoi prendere a 49,99€ adesso.

Per finire, una genialata: lo stendino elettrico. Con un massimo assorbimento di 100/120W, ti permette di evitare l’utilizzo dell’asciugatrice, permettendoti comunque di asciugare in modo rapido i capi lavati. Basta stendere come faresti di solito e premere il pulsante di accensione: all’asciugatura penserà lui. Attualmente, il celebre modello di Sirge lo prendi a meno di 50€ con spedizioni gratis.

Visto com’è semplice trovare metodi concreti per risparmiare in bolletta? Che si tratti di gas o elettricità, basta ingegnarsi e chiedere aiuto alla tecnologia. Ricorda, tutti questi prodotti li trovi su Amazon con spedizioni rapide e gratuite (quasi tutte offerte dai servizi Prime).

