Risparmia oltre 350 euro sulla lavatrice Beko Beyond con Monclick

Beyond è la lavatrice intelligente del marchio Beko con classe di efficienza energetica A. Tra le sue principali caratteristiche si annovera il programma StainExpert, che consente di ottenere lavaggi impeccabili per 24 tipi diversi di macchie. Da segnalare anche il programma Xpress Super Short, attraverso cui è possibile ottenere 2 kg di bucato pulito in appena 14 minuti.

Grazie all’ultima offerta di Monclick oggi puoi acquistare la lavatrice Beko Beyond con carico da 10 kg a 548,99 euro, contro gli 899,99 euro di listino. La spedizione è a carico di Monclick.

Lavatrice Beko Beyond in sconto del 39% sul sito di Monclick

Due i principali punti di forza della lavatrice Beyond del marchio Beko, che rendono questo elettrodomestico perfetto per tutte le famiglie italiane: il programma Stain Expert e il lavaggio ultra veloce. Con Stain Expert non devi più preoccuparti del tipo di macchie dei tuoi capi, che sia caffè, pomodoro o cioccolato. Inoltre il programma Xpress Super Short 14 Min ti permette di lavare fino a 2kg di bucato in soli 14 minuti.

Un’altra ottima notizia di questa lavatrice è la classe di efficienza energetica A. Tradotto in cifre, ti permette di risparmiare 339 euro ogni anno rispetto a un’altra lavatrice appartenente a una classe di efficienza energetica inferiore.

La lavatrice Beko misura 84 cm in altezza, 60 cm in larghezza e 58 cm di profondità. Dimensioni estremamente compatte quindi, ideali per chi vuole ottimizzare gli spazi all’interno della propria abitazione.

Aggiungi al carrello ora la lavatrice Beko Beyond con carico da 10 kg per risparmiare oltre 350 euro sul prezzo di listino. Puoi inoltre beneficiare del pagamento in 3 rate senza interessi da 182,99 euro con Klarna o PayPal.

