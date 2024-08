Risparmia il 47% sul mini-proiettore FULL HD: a 89€ è perfetto!

Perché andare al cinema quando puoi avere il cinema in casa tua? E con il proiettore di TOPTRO, non dovrai neanche svuotare il portafogli! Grazie all’offerta a tempo di Amazon, sarai in grado di acquistare questo fantastico modello al prezzo più basso mai raggiunto: solo 89,30€!

Tutte le caratteristiche del mini-proiettore

Con la sua risoluzione Full HD 1080P e una luminosità di 18000 lumen, questo proiettore non solo garantisce una qualità assurde ma, grazie alla correzione trapezoidale 4P e 4D, permette di regolare facilmente l’immagine, ottenendo sempre una proiezione perfettamente rettangolare, indipendentemente dall’angolazione del proiettore. Il tutto è migliorato dalla messa a fuoco elettrica che consente di regolare la nitidezza dell’immagine con un semplice clic sul telecomando.

Parlando di design, questo modello presenta una maniglia integrata che lo rende facile da trasportare ovunque, mentre il sistema di raffreddamento antipolvere IP5X garantisce una maggiore durata nel tempo.

Dotato di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, può essere connesso in un batter d’occhio a smartphone, tablet, laptop e persino console di gioco. In questo modo potrai trasformare qualsiasi stanza in un cinema privato, proiettando i tuoi contenuti preferiti da Netflix, Disney+ o YouTube senza fili e senza complicazioni.

Oltre che per guardare film e serie TV su un grande schermo, i gamers apprezzeranno la bassa latenza e la compatibilità con le console di gioco, che permettono di trasformare qualsiasi stanza in una vera e propria sala giochi!

Goditi i tuoi film preferiti in maniera completamente nuova grazie al proiettore di TOPTRO, pagandolo solo 89,30€ e risparmiando il 47% rispetto al prezzo originale (169,00€)!