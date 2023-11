Risparmia il 34% sul Gioco da Tavolo di Super Mario!

Le festività si avvicinano e, con esse, anche il periodo delle rimpatriate a casa con amici e parenti. E qual è il momento migliore per acquistare un gioco da tavolo se non questo? Se sei fan dell’idraulico Nintendo, non potrai farti scappare Ravensburger Labyrinth di Super Mario, scontato ora a 22,99€ invece di 34,99€!

Ravensburger Labyrinth di Super Mario: un classico rivisitato

Il Labirinto Magico di Super Mario rappresenta un affascinante gioco da tavolo ideale per famiglie e appassionati del celebre universo videoludico Nintendo. Quest’avvincente esperienza si svolge nel suggestivo Regno dei Funghi, e la missione dei giocatori consiste nel rintracciare i personaggi più iconici di Super Mario, tra cui il carismatico Mario, Luigi, la graziosa Peach, il temibile Bowser e molti altri.

La sua struttura semplice e divertente lo rende accessibile a un pubblico variegato, coinvolgendo nelle sue partite dai 2 ai 4 giocatori a partire dai 7 anni. Ciascun partecipante dispone di un segnalino personale e si può muovere all’interno di un labirinto in continua evoluzione ad ogni turno di gioco. L’obiettivo primario è individuare con le porte che conducono ai personaggi, evitando con destrezza di rimanere intrappolati nelle intricanti vie del labirinto.

Il Labirinto Magico di Super Mario si presenta come un gioco da tavolo ideale per trascorrere piacevoli momenti in famiglia o con gli amici. La sua natura divertente e coinvolgente offre l’opportunità ai giocatori di immergersi completamente nell’entusiasmante universo di Super Mario, contribuendo ad aumentare il divertimento dei fan e non solo.

