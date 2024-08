Risparmia il 32% sul DECESPUGLIATORE elettrico MULTIFUNZIONE!

Il giardinaggio non è un’attività davvero faticosa, specialmente se non hai l’attrezzatura giusta. E se ti dicessimo che esiste uno strumento “tuttofare” che, grazie ad Amazon, pagherai solamente 52,43€? Si tratta di un decespugliatore che può trasformarsi anche in un tagliaerba!

Tutte le caratteristiche del decespugliatore elettrico

Equipaggiato con un motore da 800W, è in grado di generare ben 18.000 giri al minuto, assicurando che il tuo prato e i cespugli siano perfettamente potati. Insieme al decespugliatore, saranno incluse delle lame in plastica, ideali per l’erba sottile e delicata, ma anche le lame in acciaio inox per affrontare erbacce fitte e piccoli arbusti. Infine, le lame circolari in acciaio al manganese sono adatte per rami più spessi e arbusti più corposi, offrendo una soluzione efficace anche per i lavori più impegnativi.

Parlando di comfort nell’utilizzo, il manico regolabile in altezza da 100 a 130 cm consente di lavorare in una posizione comoda, prevenendo l’affaticamento anche per i prati più vasti. Il doppio interruttore di sicurezza e la protezione dall’erba aggiungono un ulteriore livello di sicurezza, permettendo un utilizzo senza preoccupazioni anche per i meno esperti.

Nonostante le sue prestazioni, il decespugliatore rimane estremamente leggero e maneggevole, con un peso di soli 1,77 kg. Questo lo rende facilmente utilizzabile anche dai più grandi, senza alcuna difficoltà. E le ruote facilitano ulteriormente la manovrabilità, rendendo ogni operazione ancora più semplice e meno faticosa.

Infine, se volessi definire il tuo spazio verde, la testina regolabile a 90° lo rende praticamente perfetto per tagliare l’erba lungo i bordi, sotto le siepi e in tutte quelle zone difficili da raggiungere.

Non perdere l’opportunità di prendere l’attrezzo definitivo per il giardinaggio, pagandolo solo 52,43€ al posto dei classici 76,99€!