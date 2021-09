Risparmia acqua in modo SMART con Xiaomi: genialata a 23€

L'ecosistema Xiaomi è enorme, fatto di prodotti che spesso non sono noti perché non riportano direttamente il marchio. Tuttavia, basta una rapida ricerca su internet per scoprirne ogni dettaglio. Quello che ho scovato oggi in gran sconto su Amazon è un erogatore smart di acqua, compatibile con qualsiasi lavandino, dotato di doppio sensore.

Spunta il coupon in pagina per portarlo a casa a 23€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: erogatore d'acqua smart in gran sconto su Amazon

Un prodotto super semplice da montare. Infatti, in dotazione ricevi un kit con una serie di accessori e adattatori: basta scovare quello che monta meglio sul tuo lavandino e sei pronto. Il funzionamento si base su due sensori. Il primo, alloggiato sotto, fa partire l'erogazione solo in presenza di una mano o di un oggetto. Il secondo invece permette di avviare un'erogazione continua, anche quando allontani la mano.

Utilizzalo senza remore: il dispositivo è dotato di batteria integrata, che dura un paio di mesi e ricarichi in un paio di ore, attraverso il cavo microUSB, come faresti con uno smartphone o un qualsiasi altro dispositivo smart.

Non perdere l'occasione di portare a casa questo gioiellino a prezzo speciale da Amazon. L'erogatore d'acqua smart by Xiaomi lo prendi a 23€ circa adesso: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.