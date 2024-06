Risparmia -90€ sul KARAOKE portatile e fai festa ovunque!

Qual è il miglior modo di fare festa se non cantando a squarciagola? E la cassa Bluetooth di Moukey ti farà dimenticare i sistemi complessi: potrai portare il karaoke ovunque e senza bisogno di alcun cavo! Mentre il prezzo di listino è di 199,99€, in questo momento potrai pagare il tutto solo 109,99€! Ti basterà selezionare il coupon Amazon.

Tutte le caratteristiche del karaoke portatile

Grazie ai suoi 40W di potenza, un tweeter da 1,5″ e un doppio woofer da 6,5″, questo speaker ti regalerà un audio potentissimo. Ma la vera chicca risiede nel fatto che include 2 microfoni wireless UHF grazie ai quali potrai duettare con i tuoi amici e cantare a squarciagola.

E che festa sarebbe senza le luci? Con ben 9 led stroboscopici e una luce ad anello RGB che cambiano colore al ritmo della musica, potrai creare un’atmosfera elettrizzante e scatenarti con i tuoi amici. Ogni stanza o giardino stanza diventerà una vera e propria discoteca, pronta a ospitare le serate più divertenti.

La batteria integrata da 3600mAh rende questo speaker perfetto per feste in casa, picnic, karaoke all’aperto. grazie all’autonomia di ben 3 ore alla massima potenza . Non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia proprio nel momento clou della festa.

E potrai collegarci il tuo smartphone, tablet o laptop tramite Bluetooth 5.0 per riprodurre le tue canzoni preferite. Puoi anche utilizzare una scheda Micro SD, una chiavetta USB o un cavo AUX per riprodurre musica da altre sorgenti.

Prendi al volo il karaoke portatile di Moukey, pagandolo solo 109,99€ grazie allo sconto e al coupon selezionabile su Amazon!