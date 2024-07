Risparmia 84€ sull'IDROPULITRICE di Bosch grazie allo SCONTO+COUPON!

Quanto sarebbe bello poter lavare i propri mezzi direttamente a casa, senza andare all’autolavaggio? Grazie a quest’offerta, potrai faro! Sì, perché la protagonista è l’idropulitrice Bosch Aquatak 135, potentissima e facilmente trasportabile. Il suo prezzo di partenza si attesta sui 224,09€ ma, grazie allo sconto del -26% e al coupon da -25€ (che dovrai selezionare), la pagherai solamente 140,30€!

Tutte le caratteristiche dell’idropulitrice Bosch

Grazie al motore da 1900 Watt, quest’idropulitrice assicura una pressione massima di 135 bar e una portata di 410 litri all’ora. In altre parole, è in grado di affrontare anche lo sporco più ostinato su superfici come auto, pavimenti e mobili da giardino. E con l’ugello 3 in 1 incluso, che permette di adattare il getto d’acqua alle diverse esigenze, potrai passare da un getto concentrato per lo sporco più difficile a un getto a ventaglio per una pulizia più delicata.

La sua pompa autoadescante consente di utilizzare l’idropulitrice anche con fonti d’acqua alternative, come serbatoi o recipienti. E il sistema di dosaggio del detergente perette inoltre di rimuovere lo sporco più ostinato con maggiore efficacia, offrendo una pulizia molto più completa.

Questo strumento è ideale per la pulizia di auto, rimuovendo sporco, insetti e altre impurità dalla carrozzeria e dai cerchi. Ma è anche perfetta per pulire terrazze, balconi, vialetti, mobili da giardino e attrezzi da giardinaggio. Inoltre, è eccellente per la pulizia di facciate, eliminando muschi, alghe e altre incrostazioni dalle pareti esterne. Insomma, non può proprio mancare nel tuo arsenale!

Scopri l’utilità di avere un’idropulitrice grazie a questo incredibile ribasso e prendi Bosch Aquatak 135 a soli 140,30€! Non dimenticare, però, di selezionare il coupon.