Risparmia -583€ sul Samsung Galaxy S23 Ultra (è il PREZZO più BASSO di sempre)!

È finalmente arrivato il momento di cambiare il tuo vecchio smartphone e vorresti un top di gamma? Con la nuovissima offerta Amazon, potrai prendere il fantastico Samsung Galaxy S23 Ultra senza svuotare il portafogli. Mentre originariamente lo avresti dovuto pagare 1.479,00€, in questo momento lo potrai prendere a soli 895,85€: ben 583,15€ in meno!

Tutte le caratteristiche dello smartphone Samsung

Uno degli elementi distintivi di questo smartphone è sicuramente la S Pen integrata, che permette un’interazione naturale e intuitiva con il dispositivo. Potrai prendere appunti, disegnare, firmare documenti o semplicemente navigare tra le app.

E la fotocamera da 200MP è un altro punto forte, ponendosi come la più avanzata mai montata su un dispositivo Samsung Galaxy. Capace di scattare foto e video di qualità eccezionale anche in condizioni di scarsa illuminazione, la fotocamera del Galaxy S23 Ultra garantisce immagini al top.

Il cervello di questo dispositivo è il processore Snapdragon 8 Gen 2, anche qui il più potente mai visto su un dispositivo Samsung Galaxy. Questo processore assicura prestazioni fluide e reattive, consentendo di gestire con facilità anche le applicazioni e i giochi più esigenti. Grazie a questo chip, ogni operazione diventa rapida ed efficiente, migliorando notevolmente l’esperienza d’uso complessiva.

La sua batteria da 5.000 mAh offre un’autonomia eccezionale che ti permetterà di utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno. E supporta anche da funzionalità di ricarica rapida da 25W per rimettere in sesto il dispositivo in tempi brevissimi.

Sul frontale troviamo il meraviglioso display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici attraverso cui potrai vedere anche gli ultimi film usciti al cinema con una qualità sorprendente!

Prendi subito lo smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra al prezzo più basso di sempre: solo 895,85€, anziché gli originari 1.479,00€ di listino!