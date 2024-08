Risparmia 50€ sulla SEDIA da GAMING con POGGIAPIEDI!

Pensa di poter giocare al tuo titolo preferito in una posizione completamente rilassata, disteso sul divano o a letto. Beh, grazie a quest’incredibile offerta potrai distenderti, ma senza mai staccarti dalla tua poltrona! La sedia da gaming con poggiapiedi targata PZDO crolla di ben 50,00€ grazie allo sconto e al coupon (che dovrai cliccare), arrivando a costare solo 149,99€!

Tutte le caratteristiche della sedia gaming con poggiapiedi

Partiamo subito descrivendo una delle caratteristiche più particolari: il cuscino, realizzato con una combinazione unica di molle tascabili e gomma naturale. Questo mix esclusivo assicura un comfort impareggiabile, adattandosi in modo impeccabile alle curve del corpo. inoltre, la sua gomma naturale mantiene la forma del cuscino, offrendo un sostegno lombare costante anche dopo ore di gioco. Ed è anche perfetta per le giornate più calde, grazie al tessuto tecnico traspirante.

Parlando, ora, di com’è fatta, lo schienale è stato concepito per seguire le curve naturali della colonna vertebrale, fornendo un supporto perfetto in ogni posizione. Il cuscino lombare in velluto di cotone e il poggiatesta elasticizzato si adattano alle tue preferenze, alleviando la tensione sulla schiena e sul collo.

Grazie allo schienale reclinabile, che può essere regolato da 90° a 145°, puoi facilmente trovare la posizione ideale per ogni momento del gioco. I braccioli regolabili ti permettono di adattare il supporto per le braccia secondo le tue preferenze, mentre il poggiapiedi integrato ti consente di distendere le gambe e di rilassarti completamente

Insomma, questa sedia da gaming le ha proprio tutte e costa solamente 149,99€ grazie al coupon Amazon!