Risparmia 410€ sul Samsung Galaxy Book4 Edge: Snapdragon Elite X e SSD 512GB

Il Samsung Galaxy Book4 Edge è in offerta su Amazon con uno sconto del 24%, al prezzo di 1.289,00€ rispetto al prezzo consigliato di 1.699,00€. Questo è il momento giusto per acquistare un laptop di alta gamma con un design elegante e prestazioni eccezionali, ideale per chi cerca un dispositivo potente e versatile per lavoro o studio.

Il Galaxy Book4 Edge si presenta con un display da 14 pollici in risoluzione Full HD, offrendo colori vividi e dettagli nitidi, perfetti per la produttività, l’intrattenimento e la creazione di contenuti. Il design sottile e leggero, in un’elegante colorazione Sapphire Blue, lo rende ideale per chi è sempre in movimento.

Il cuore di questo laptop è il processore Snapdragon Elite X, progettato per offrire prestazioni elevate e grande efficienza energetica, garantendo così una lunga durata della batteria anche durante giornate di lavoro intenso. Con 16GB di RAM, il Galaxy Book4 Edge permette di gestire multitasking senza problemi, mentre l’SSD da 512GB offre spazio più che sufficiente per archiviare documenti, progetti, foto e video, assicurando anche una velocità di caricamento rapida e reattività nelle operazioni quotidiane.

Equipaggiato con Windows 11, il Galaxy Book4 Edge offre tutte le funzionalità dell’ultima versione del sistema operativo Microsoft, comprese nuove opzioni di organizzazione delle finestre, maggiore integrazione con servizi cloud e una migliore esperienza di utilizzo, sia per il lavoro che per il tempo libero. Il dispositivo è inoltre dotato di una connettività completa, con porte USB-C, USB-A e un lettore di schede microSD, per garantire la massima versatilità.

Se stai cercando un laptop potente, elegante e con prestazioni di alto livello, il Samsung Galaxy Book4 Edge è la scelta perfetta. Non rimane moltissimo tempo per approfittare di questo prezzo, acquistalo subito risparmiando!