Risparmia 250€ sul robot ASPIRAPOLVERE e LAVAPAVIMENTI definitivo!

Sul robot Dreame L20 Ultra si potrebbero dire tantissime cose, come il fatto che sia dotato di una stazione di svuotamento automatica che raccoglie la polvere e lo sporco fino a 52 giorni, o che è dotato di spazzole lavapavimenti estensibili che raggiungono fino a 15 mm oltre il corpo del robot, garantendo una pulizia profonda e uniforme anche negli angoli più nascosti. La cosa più interessante, però, è che Amazon lo propone al prezzo più basso di sempre, facendoti risparmiare ben 250,00€ rispetto al costo di listino, arrivando a costare 849,00€ (pagabili anche a rate!).



Tutte le caratteristiche del robot aspirapolvere e lavapavimenti

Con una potenza aspirante eccezionale grazie al sistema Vormax, il Dreame L20 Ultra è in grado di generare una potenza aspirante fino a 7.000 Pa. Questa straordinaria potenza permette al robot di catturare efficacemente ogni tipo di sporco, polvere, peli di animali domestici e non solo, garantendo una pulizia impeccabile di pavimenti e tappeti.

Come anticipato, una delle novità che questo robot introduce è la tecnologia MopExtend, che estende automaticamente i moci durante la fase di lavaggio, raggiungendo anche gli angoli più nascosti e le zone difficilmente accessibili, assicurando una pulizia profonda e uniforme su tutta la superficie della tua casa.

E la sua stazione, oltre a ricaricare il robot, automatizza completamente il processo di pulizia. Il sistema di svuotamento automatico del serbatoio della polvere libera il robot da ogni residuo fino a 52 giorni, mentre la funzione autopulente e autoasciugante dei moci mantiene la stazione base sempre pulita e igienica. Inoltre, la stazione può riempire automaticamente il serbatoio dell’acqua e aggiungere il detersivo, eliminando la necessità di interventi manuali.

E grazie alla combinazione di navigazione intelligente Pathfinder, AI Action e sistema di rilevamento ostacoli a luce strutturata 3D, il robot è in grado di mappare accuratamente la tua casa, identificare e superare ostacoli, pianificare il percorso di pulizia più efficiente ed evitare zone vietate. Inoltre, il robot è capace di riconoscere fino a 55 tipi di oggetti, come cavi elettrici, calzini e giocattoli, per una pulizia ancora più sicura e precisa.

Con Dreame L20 Ultra avrai un aiutante che semplificherà e automatizzerà la pulizia della tua casa come mai prima d’ora. Prendilo a soli 849,00€ (anziché 1.099,00€), decidendo anche di pagarlo a rate con pagamento Confidis!