Risparmia 20€ sul Frullatore Russell Hobbs!

Pronto a frullare qualsiasi cosa? Il frullatore Russell Hobbs dotato di una potenza di ben 600W è ora in sconto. Mentre in origine lo pagheresti 69,99€, grazie a questo ribasso puoi portartelo in cucina per soli 49,99€. Scopriamo tutte le sue peculiarità.

Tutte le caratteristiche del frullatore Russell Hobbs

La base in acciaio inossidabile satinato conferisce al frullatore un aspetto sofisticato, mentre il bicchiere in vetro da 1,5 litri è robusto e spazioso, perfetto per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia durante la preparazione dei frullati. Dotato di una lama in acciaio inossidabile rimovibile, questo frullatore tritura con precisione frutta, verdura e ghiaccio, garantendo una miscelazione uniforme e omogenea. La facilità di rimozione della lama semplifica anche il processo di pulizia del frullatore, rendendolo estremamente pratico.

Il coperchio con tappo dosatore consente di aggiungere ingredienti durante la preparazione senza interrompere il processo, mentre il tappo dosatore offre la comodità di misurare con precisione le quantità necessarie per le tue ricette. Inoltre, il frullatore include un bicchiere in plastica da 600 ml con coperchio, perfetto per portare con te i tuoi frullati ovunque tu vada, garantendo versatilità e praticità in ogni situazione.

Con due velocità e la funzione pulse, il frullatore è estremamente facile da utilizzare, consentendoti di ottenere la consistenza desiderata per i tuoi frullati con semplicità e rapidità. Grazie al potente motore da 600 watt, questo frullatore garantisce una frantumazione efficiente e veloce di qualsiasi ingrediente, consentendoti di preparare facilmente frullati nutrienti, frappè cremosi e smoothie deliziosi.

Inizia a utilizzare il frullatore Russell Hobbs a un prezzo fantastico: solo 49,99€ grazie a questo sconto!