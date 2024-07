Risparmia 200 euro sull'aspirapolvere senza filo Dyson V15 Detect

Il potente aspirapolvere senza filo Dyson V15 Detect è in offerta a 599 euro invece di 799 euro sul sito ufficiale dyson.it, grazie allo sconto immediato di 200 euro. La promozione in corso, valida per un periodo di tempo limitato sul modello arancione, consente inoltre di scegliere se pagare in un’unica soluzione o in tre rate da 199,67 euro al mese senza interessi con PayPal. Per usufruire del pagamento rateale, occorre selezionare PayPal come modalità di pagamento.

Potenza e precisione sono le due caratteristiche chiave del Dyson V15 Detect, a cui si aggiungono una tecnologia avanzata, un design innovativo e un’autonomia superiore alla media rispetto ad aspirapolvere simili di altri marchi.

Aspirapolvere senza filo Dyson V15 Detect in offerta a 599 euro sul sito ufficiale

Sono diversi i motivi per i quali il modello V15 Detect di Dyson viene considerato uno dei migliori aspirapolvere senza filo oggi disponibili sul mercato. Tra questi si annovera la combinazione di potenza e precisione, grazie al motore di 240AW e la spazzola Fluffy Optic, in grado di raccogliere anche la polvere invisibile per una pulizia profonda.

Dal punto di vista tecnologico, l’aspirapolvere Dyson in offerta presenta un paio di chicche degne di nota. La prima è il sensore piezoelettrico, attraverso cui è in grado di contare e misurare le particelle di polvere, adattando in questo modo la potenza di aspirazione. C’è poi la spazzola Digital Motobar con tecnologia anti-groviglio, che permette di districare al meglio capelli e peli degli animali domestici.

Pollice in alto infine per l’autonomia: in totale dura 60 minuti, per una pulizia completa e senza interruzioni.

Con l’ultima offerta in corso sullo store ufficiale, puoi risparmiare 200 euro subito sull’acquisto dell’aspirapolvere Dyson V15 Detect, disponibile al prezzo scontato di 599 euro invece di 799 euro.