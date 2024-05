Risparmia -159€ sul volante Logitech grazie allo SCONTO+COUPON!

Se vuoi creare un vero e proprio simulatore che ti faccia sentire su un’auto da corsa, rimanendo nella tua cameretta, quest’offerta è davvero l’ideale. Grazie allo sconto del 32%, unito al coupon da 20€, potrai far tuo il set composto da volante e pedaliera Logitech G G923 a soli 279,99€! Pensa che il prezzo inziale si attesta sui 439,00€.

Tutte le caratteristiche del volante Logitech

Grazie alla tecnologia TRUEFORCE sembrerà di guidare per davvero dato che percepirai ogni dettaglio della strada, aumentando il realismo e l’immersione durante la guida. Ogni vibrazione e scossone che sentirai, rappresenteranno fedelmente ciò che sta accadendo in pista.

Il volante è realizzato in metallo spazzolato con un rivestimento in pelle cucita a mano, conferendo un aspetto e una sensazione di lusso. I pedali in metallo lucido, offrono invece una resistenza e una risposta autentiche durante la guida. E la doppia frizione programmabile è un’altra caratteristica che distingue questo set. Questo sistema ti permette di partire con la massima trazione e il minimo slittamento, particolarmente utile nei giochi che supportano questa funzionalità.

Inoltre, il pedale del freno progressivo imita la sensazione di un sistema frenante reale, rendendo ogni frenata incredibilmente realistica.

E la personalizzazione avanzata attraverso il software G HUB per PC ti permette di regolare la sensibilità del volante, i livelli di ritorno di forza e i pulsanti, assicurando che ogni sessione di gioco sia perfettamente su misura per te.

Il Logitech G923 è compatibile con PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, garantendo una versatilità che lo rende adatto a qualsiasi setup di gioco.

Rendi le tue sessioni di gaming super-realistiche con il volante e la pedaliera Logitech G G923. Ti ricordiamo che, per risparmiare 159,01€, dovrai selezionare il coupon!