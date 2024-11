Risotti da 1,19€ a 1,80€ su Amazon: solo Knorr e Scotti, pronti velocemente

Scegliendo la qualità di marchi come Scotti o Knorr, puoi preparare risotti gustosissimi in pochi minuti e persino al microonde! Ora in offerta su Amazon, hai la possibilità di fare scorta di tanti gusti diversi, a partire da poco più di 1€ e fino a meno di 2€! Dai un’occhiata e approfittane al volo.

Knorr

Funghi porcini a 1,19€.

Asparagi a 1,19€.

Milanese a 1,49€.

Carciofi a 1,79€.

Gamberetti a 1,79€.

Pescatora a 1,69€.

Pomodoro a 1,79€.

Primavera a 1,69€.

Spinaci a 1,85€.

Tartufo a 1,79€.

Bianco cremoso a 1,79€.

Scotti

Porcini di stagione a 1,79€.

Formaggio Cremoso a 1,70€.

Tartufo a 1,79€.

Alla lombarda (quattro formaggi) a 1,79€.

Fai scorta di buonissimi risotti di qualità, firmati Knorr e Scotti. Li prepari in pochi minuti e ogni busta è sufficiente per due persone: minima spesa, ottimi ingredienti, minimo tempo in cucina. Riempi ora la dispensa, approfittando dei mini prezzi Amazon a tempo limitato.