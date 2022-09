Risiko Batman DC: offerta del 58% per conquistare Gotham City

Lancia i dadi e nel frattempo pensa alla prossima mossa per lasciare di stucco i tuoi avversari. Immergiti nell’azione con il mitico Risiko Batman DC, dimostra la tua intelligenza strategica e conquista Gotham City. Oggi grazie a un’offerta incredibile di Amazon, potrai risparmiare il 58% e mettere nel carrello Risiko Batman DC a soli 22,41 euro.

Scegli il tuo super criminale tra i sei più pericolosi della storia di Batman. Lancia i dadi, pesca le carte, usa il cervello e avanza con la tua armata per avere tutto il controllo della città. Domina il crimine con questo bellissimo gioco da tavolo in una veste tutta nuova.

Fai felice i tuoi figli e goditi un momento in compagnia senza stare sempre davanti alla TV. Passa una serata divertente ma diversa con questo gioco da tavolo. Non farti scappare l’offerta di oggi su Amazon e acquista subito Risiko Batman DC a soli 22,41 euro, invece che 53,99 euro.

Risiko Batman DC: non solo dadi ma anche strategia

Questo gioco non è solo per i più piccoli ma anche per i grandi. Infatti non bisogna solo lanciare i dadi con la speranza che esca un numero più alto dell’avversario. Mentre gli altri muovono devi pensare alla tua prossima mossa. Avrai a disposizione anche 102 carte che determineranno la tua strategia.

Scegli chi vuoi interpretare tra Joker, l’Enigmista, MR. Freeze, Catwoman, Bane e Harley Queen. Usa i tuoi scagnozzi per conquistare i distretti di Gotham City. Fai attenzione a Batman però, che ti metterà i bastoni fra le ruote. Quando meno te lo aspetti, potrà uscire l’icona di Batman sui dadi e allora, il supereroe della DC scenderà nelle strade capovolgendo le sorti dell’incontro.

Un gioco adrenalinico, pieno di colpi di scena e che ti fa mettere in moto le sinapsi. Approfitta dell’offerta di Amazon e metti nel tuo carrello Risiko Batman DC a soli 22,41 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.