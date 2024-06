Rise of The Ronin PS5: CROLLO del prezzo su Amazon (-43%)

C’è una straordinaria opportunità su Amazon per recuperare uno dei titoli PS5 più interessanti dell’anno. Stiamo parlando di Rise of The Ronin, un open world ambientato nel Giappone del XIX secolo, che puoi acquistare oggi a soli 45,99 euro invece di 80,99. Con la spedizione Prime lo riceverai subito a casa pronto ad essere installato nella tua PlayStation 5.

Rise of The Ronin PS5: diventa un samurai

Con Rise of The Ronin scoprirai un avvincente action-RPG open world che ti mette nei panni di un samurai senza padrone. Il titolo è ambientato in un momento cruciale della storia giapponese, quando Oriente e Occidente si scontrano, creando un contesto ricco di tensioni politiche e culturali.

Potrai dunque esplorare un vasto mondo aperto ricostruito con precisione storica, permettendoti di vivere da vicino le sfide e i cambiamenti di un’epoca di grande trasformazione. Nei panni del ronin, il samurai senza padrone appunto, dovrai navigare attraverso queste acque turbolente, facendo scelte che influenzeranno profondamente il destino della nazione.

Avrai modo di interagire con diversi personaggi chiave, ognuno con le proprie motivazione, scegliere se allearti con loro oppure opporti, con ogni decisione che avrà conseguenze significative.

Il sistema di combattimento ti permetterà di sfruttare una vasta selezione di armi da mischia e a distanza, così da darti modo di affrontare i nemici con la strategia che preferisci.

Questo è il miglior prezzo mai visto su Amazon, approfittane: Rise of The Ronin per PS5 è tuo a 45,99 euro invece di 80,99.