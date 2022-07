Riscaldatore di tabacco sporco? Il kit che te lo pulisce (9€)

I riscaldatori di tabacco come Iqos & Co. sono così in auge, ma so benissimo cosa significa averli sporchi. Tiri affannati, sigarette buttate per disperazione. La spazzolina data in confezione sembra non voler fare niente in merito e allora cosa fai? Io ti dico di non disperarti soprattutto quando hai questo kit a disposizione.

Perfetto per la pulizia, è composto da 3 strumenti differenti che ti dureranno praticamente una vita. Lo trovi su Amazon a soli 9,99€ quindi non perderlo di vista, completa l’acquisto al volo.

Non ti preoccupare delle spedizioni perché sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Riscaldatore di tabacco che torna come nuovo, questo kit è fenomenale

Una volta ti venivano forniti i bastoncini inumiditi di soluzione alcolica, ora, invece, sei rimasto a cercare di pulire le lamelle con gli stuzzicadenti. Non lo negare perché so benissimo che lo fai!

Con questo kit, per fortuna, il tuo riscaldatore di tabacco torna come nuovo. Cosa ti offre?

100 bastoncini con doppia estremità imbevuti;

con doppia estremità imbevuti; 10 fogli che posizioni sul fondo per assorbire gli oli del tabacco riscaldato;

che posizioni sul fondo per assorbire gli oli del tabacco riscaldato; una pinzetta che ti facilita l’ultima operazione.

Praticamente la versione avanzata del kit dato in dotazione. Anche io ero restia ma mi son fidata delle recensioni e mi son trovata bene.

Che fai, non lo provi? Mi raccomando pulisci sempre il tuo riscaldatore e non fare passare dei mesi tra una pulizia e l’altra.

Acquista immediatamente il tuo kit su Amazon compatibile sia con Iqos che gli altri sistemi. Lo trovi a soli 9,99€ e ti salva sia la vita che la pazienza. Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e rapide su tutto il territorio italiano con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.