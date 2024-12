Riscaldati nelle giornate più fredde con questo termoventilatore da 22€

Il freddo è ormai arrivato e sono sicura che un bel termoventilatore che colleghi alla corrente e in pochi minuti ti riscalda la stanza fa proprio al caso tuo. Questo gioiellino della De’Longhi che ti aiuta ad andare a sconfiggere le giornate gelide è un alleato perfetto. Puoi acquistarlo a soli 22,90€ su Amazon con un fantastico sconto del 35% che abbatte il costo in una mossa sola. Collegati e aggiungilo ora al carrello.

De’Longhi Hva 3220: il termoventilatore perfetto per tenerti al caldo

Quando arriva questo periodo dell’anno le giornate iniziano a ingrigirsi e le temperature scendono drasticamente, passando dal caldo dell’estate vissuta pochi mesi fa, a questa stagione invernale ogni anno sempre più gelida. Con il termoventilatore Hva 3220 di De’Longhi, però, non dovrai più preoccuparti di nulla.

Innanzitutto voglio parlarti della sua potenza. Questo gioiellino può essere impostato su due livelli, regolabili facilmente attraverso le due manopole, e arriva a offrirti una potenza di ben 2000W. Questo però non deve spaventarti poiché è pensato per riscaldare tanto ma allo stesso tempo consumare poco.

Grazie alla pratica maniglia sulla parte posteriore lo puoi spostare e appoggiare ovunque tu voglia, il che significa che puoi portarlo con te in qualunque stanza ed in pochi secondi sei subito al calduccio. È anche molto silenzioso quindi non rischi di disturbare gli altri.

Per quanto riguarda la copertura del calore, anche se piccolo nelle dimensioni questo modello di De’Longhi è in grado di coprire grandi spazi. È infatti prodotto per ambienti fino 60 metri cubi, quindi lo puoi mettere ovunque e riscaldi in poco tempo tutta la stanza.

A soli 22,90€ trovi su Amazon, il termoventilatore De’Longhi Hva 3220, usufruendo di un grande sconto del 35%. Non aspettare altro tempo e riscalda subito la tua camera con questo modello.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime.