Ripetitore WiFi a 17€?! Risolvi i problemi di connessione con due spicci!

A chi non è mai successo di giocare una partita online o guardare un film e riscontrare quei fastidiosi problemi di LAG o buffering? E se ti dicessimo che da oggi potrai dire addio a tutto questo con soli 17,80€? Sì, perché il ripetitore WiFi TP-Link TL-WA850RE è in sconto del -11% su Amazon!

Tutte le caratteristiche del ripetitore WiFi TP-Link

Nonostante il prezzo basso possa trarre in inganno, le prestazioni di questo ripetitore sono elevate, con una velocità fino a 300 Mbps, che ti permette di godere di una connessione Wi-Fi rapida e affidabile, oltre alla frequenza di 2.4 GHz, la quale garantisce una vasta compatibilità con tutti i tuoi dispositivi wireless.

Per installarlo, basterà collegarlo a una presa elettrica e via. Con la connessione WPS, puoi connettere il ripetitore al tuo router principale con la pressione di un solo pulsante, senza bisogno di complicate configurazioni. Inoltre, la porta LAN consente di collegare dispositivi cablati, come Smart TV o decoder, direttamente al ripetitore, migliorando la versatilità dell’intero sistema. Infine, con il tasto Pair puoi associare rapidamente qualsiasi dispositivo wireless a questo extender, migliorando il collegamento in modo immediato.

Questo ripetitore gode di un indicatore LED di segnale che ti permette di verificare la potenza del segnale ricevuto dal router principale, aiutandoti a posizionare il ripetitore nel modo più ottimale possibile. E ti farà piacere che è compatibile con tutti i modem router Wi-Fi, permettendoti di ampliare la copertura di qualsiasi rete Wi-Fi esistente.

Insomma, non esiste modo più economico per migliorare le prestazioni della tua rete WiFi. Prendi al volo il ripetitore TP-Link per soli 17,80€!