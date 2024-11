Riparare lo schermo di Pixel 9 Pro Fold potrebbe costare carissimo

Pixel 9 Pro Fold è tra gli ultimi “gioielli” di casa Google a raggiungere il mercato. Sebbene sia già stato confermato che non arriverà in Italia, oltreoceano gli utenti hanno già potuto mettere da qualche mese le mani sull’ambito pieghevole, dal prezzo sicuramente poco competitivo: 1.799 dollari, quasi 1700 euro. E se per un qualche malaugurato caso il display interno dovesse rompersi? Ripararlo potrebbe avere un costo salatissimo.

Quanto costa ripararlo?

La piattaforma iFixit ha infatti elencato i pezzi di ricambio per Pixel 9 Pro Fold. Con i relativi costi: il più caro è il cosiddetto “Inner screen”, ovvero lo schermo interno dello smartphone. Il pezzo di ricambio, per intero, include il “Metal frame and hinge”, vale a dire il telaio in metallo e la cerniera, su cui poggiano gran parte dei componenti del telefono pieghevole.

Il costo per riparare quella parte, nel caso dovesse rompersi? Tra gli 899,99 e i 1.199,99 dollari. Un importo non indifferente, considerando il prezzo di listino di Pixel Pro Fold che, come abbiamo anticipato, ammonta a 1.799 dollari. iFixit ha pubblicato, in allegato, anche una guida alla sostituzione passo per passo, con ben 199 passaggi e un tempo di riparazione stimato pari a 3-4 ore.

Lo schermo esterno ha un costo più contenuto, di 189,99 dollari, mentre batteria base e Flip costano 66,99 dollari. Per il modulo fotocamera posteriore, il costo è di 249,99 euro, mentre quella anteriore esterna costa 79,99 dollari, quella interna 10 dollari in più. Per riparare la scocca esterna sarà necessario sborsare 129,99 dollari, mentre la porta di ricarica USB-C 59,99 dollari.