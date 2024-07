Ring Intercom ed Echo Pop: il set DEFINITIVO è in sconto del 60% (solo 54€)

La tua smart home sta per diventare ancora più intelligente! Oggi puoi acquistare il bundle perfetto composto Ring Intercom ed Echo Pop a un prezzo assolutamente incredibile di appena 54,99€ invece di 154,98€, grazie uno sconto straordinario del 60% riservato agli abbonati ai servizi Prime. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne e godi anche di spedizioni senza costi aggiuntivi, in pochissimo tempo. Disponibilità limitatissima.

Questo pacchetto ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per creare la casa connessa dei tuoi sogni. Il potente Ring Intercom ti permette di rispondere al citofono e aprire l’ingresso dell’edificio direttamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia. Basta un semplice comando vocale ad Alexa, grazie all’altoparlante intelligente Echo Pop, per gestire in modo fluido e veloce l’accesso ai tuoi visitatori.

La soluzione ideale per aggiornare il tuo vecchio citofono, rendendolo smart e connesso. Si collega facilmente alla cornetta e non richiede alcuna modifica all’impianto esistente. Ora potrai ricevere notifiche in tempo reale quando qualcuno suona al citofono e aprire l’ingresso direttamente dall’app Ring. Niente più corse al citofono, puoi rispondere ovunque ti trovi, anche mentre sei impegnato in una riunione o stai guardando il tuo programma preferito.

Abbinato a lui, Echo Pop è l’alleato perfetto per il controllo vocale della tua smart home. Grazie ad Alexa, puoi impartire comandi vocali per gestire facilmente l’apertura del cancello, accendere le luci o attivare altri dispositivi intelligenti compatibili. Questo altoparlante compatto e potente si integra perfettamente in ogni ambiente, dal soggiorno alla camera da letto, offrendo un audio straordinario.

Approfitta subito di questa imperdibile offerta e porta la tua casa a un nuovo livello di connettività e convenienza! A soli 54,99€, il bundle Ring Intercom ed Echo Pop è un affare davvero irresistibile. Completa adesso il tuo ordine su Amazon per approfittarne, ma ricorda: è un’occasione riservata agli abbonati ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.