Ring Intercom di Amazon in offerta: il prezzo crolla da 129 a 79 euro

Il nuovo Ring Intercom di Amazon è un dispositivo innovativo che ti permette di migliorare il tuo citofono esistente e avere un controllo completo sull’accesso all’edificio direttamente dall’app Ring. Ricevi notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il citofono e grazie alla funzione di apertura a distanza, puoi far entrare i tuoi ospiti dall’app Ring, senza dover fisicamente recarti all’ingresso.

Normalmente questo accessorio smart di Amazon viene proposto a 129€, ma oggi può essere tuo a soli 79€ grazie ad un robusto sconto del 38%.

La comunicazione bidirezionale ti consente di parlare con i visitatori tramite il tuo smartphone o tablet, offrendo un’interazione immediata e chiara. Inoltre, puoi creare chiavi ospite con la funzione di verifica automatica degli ospiti, permettendo l’accesso programmato a parenti e amici in determinati orari.

Ring Intercom offre anche la possibilità di implementare la verifica automatica per le consegne Amazon, consentendo ai conducenti delle consegne un accesso limitato all’edificio per un tempo prestabilito.

L’installazione del Ring Intercom è semplice e può essere eseguita in autonomia. Si collega al sistema di citofonia esistente senza richiedere modifiche funzionali al sistema condiviso dell’edificio. Inoltre, il Ring Intercom è compatibile con Alexa, il che significa che puoi comunicare con i visitatori che hanno suonato il citofono e aprire il portone dell’edificio utilizzando comandi vocali. L’installazione è semplice, anche grazie all’assistenza ufficiale di Amazon, che ti seguirà passo per passo durante il processo, aiutandoti ad identificare la marca del tuo citofono. Non farti scappare questa offerta!

