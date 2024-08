Ring Intercom a 59€ è una MERAVIGLIA: il citfono diventa SMART(sconto 40%)

Vuoi avere più controllo e connettività con il tuo citofono di casa? Il Ring Intercom di Amazon è qui per rendere smart il tuo vecchio sistema e offrirti nuove funzionalità comode e facili da usare. Approfitta ora di questa occasione imperdibile e risparmia il 40% sull’utilissimo dispositivo per la casa intelligente a 59,99€ appena: completa ora il tuo ordine, lo ricevi in modo rapido e grazie ai servizi Prime. Promo a tempo con disponibilità limitata.

Questo versatile dispositivo si collega direttamente al tuo citofono esistente, permettendoti di comunicare con i visitatori e aprire il portone da remoto tramite l’app per smartphone. Anche se ti trovi a lavoro o in un’altra stanza, puoi rispondere alle chiamate al citofono e concedere l’accesso ai tuoi ospiti con un semplice tocco sullo smartphone. È un vero e proprio assistente digitale per la tua casa, sempre pronto a facilitare l’ingresso di familiari, amici e addetti alle consegne.

La compatibilità con Alexa aggiunge ulteriore praticità. Puoi attivare l’audio bidirezionale e aprire il portone semplicemente con i comandi vocali, senza nemmeno dover prendere il telefono. È come avere un maggiordomo virtuale che ti aiuta a gestire le visite e l’accesso alla tua abitazione.

Oltre alla comodità, offre anche maggiore sicurezza. Ricevi avvisi in tempo reale quando qualcuno suona al citofono, così puoi monitorare chi entra e uscire dall’edificio. Puoi inoltre impostare Chiavi ospite temporanee, che permettono l’accesso a orari prestabiliti senza dover essere fisicamente presenti. È l’ideale per far entrare persodi fiducia come baby-sitter, dog-walker o addetti alle consegne.

L’installazione è un gioco da ragazzi, senza bisogno di modificare l’impianto esistente. Basta seguire le semplici istruzioni e in poco tempo potrai dire addio ai vecchi citofoni e iniziare a gestire gli ingressi in modo smart e connesso.

Con Ring Intercom, non dovrai più correre ad aprire il portone o aspettare che qualcuno ti avvisi. Tutto è a portata di mano, grazie all’app intuitiva e alle funzionalità di comunicazione bidirezionale e apertura remota. È la soluzione perfetta per rendere più sicura e conveniente l’entrata della tua casa, senza trascurare il comfort e il controllo a distanza.

Che tu sia a lavoro, in viaggio o semplicemente in un’altra stanza, ti permetterà di interagire con i tuoi visitatori e concedere l’accesso in modo semplice e immediato. Sfrutta lo sconto del 40% e prendilo a 59,99€ in promozione da Amazon: completa ora l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.