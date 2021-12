Ring Fit Adventure: tornare in forma è un gioco

Seguire tutti quei tutorial per tornare in forma è veramente un massacro. So benissimo che anche tu ogni due per quattro guardi quanto manca alla fine perché, diciamocelo chiaro, anche se c'è scritto “per principianti” certe volte sono estenuanti! Se stai cercando un modo divertente per allenarti e fare un po' di movimento allora devi acquistare Ring Fit Adventure. Ovviamente devi avere una Nintendo Switch per utilizzarlo, ma se questo è il caso, non può che esserci acquisto migliore.

Grazie alla doppia promozione in corso su eBay, hai l'occasione di portartelo a casa a un prezzo veramente conveniente. Infatti lo paghi appena 55,24€ inserendo il codice “DIC21EDAYS” al momento del pagamento.

Con le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia io non me lo farei scappare, in fin dei conti è uno dei prezzi più bassi mai registrati fino a ora.

Ring Fit Adventure per Nintendo Switch: un vero spasso

Allenarti con Ring Fit Adventure sarà uno spasso visto e considerato che neanche ti sembrerà di star facendo esercizio fisico. È normale, suderai e i muscoli li sentirai spremersi ma trattandosi di una sfida vera e propria, i minuti passeranno così facilmente che neanche te ne accorgerai.

Questo titolo per Switch, infatti, ti fa ottenere un vero e proprio set dal momento che dovrai avere sempre a portata di mano una fascia per la gamba su cui fissare un Joycon e un anello da Pilates che registrerà quanta forza impieghi nel fare gli esercizi.

Praticamente con il tuo personaggio ti troverai a percorrere diversi sentieri nei quali dovrai sconfiggere mostri e boss a suon di ginnastica. Sembra un po' ridicolo a dirsi, ma è davvero divertente!

Quindi cosa aspetti a vedere se fa per te? Acquista subito il tuo Ring Fit Adventure su eBay a soli 55,24 euro. Inserisci il codice “DIC21EDAYS” per ottenere un extra sconto del 15%.