Rinfresca la tua estate con il Ventilatore Acciaio 3 in 1 a soli 26€

L’estate quest’anno è partita con il botto! In tutta Italia il caldo la sta facendo da padrone e se non lo sopporti, ma preferisci evitare le conseguenze del climatizzatore, allora questo Ventilatore Acciaio 3 in 1 è proprio la soluzione per te. Oggi è in offerta speciale a soli 26,99€.

Ottieni questo prezzo incredibilmente vantaggioso inserendo il Coupon VACANZE24 nell’apposita sezione dedicata ai codici sconto, prima di confermare il tuo metodo di pagamento. Tra l’altro, selezionando PayPal, puoi pagare in 3 rate a tasso zero senza dover attivare un finanziamento.

Ventilatore Acciaio 3 in 1: la fresca soluzione all’estate

Con il Ventilatore Acciaio 3 in 1 hai tutto il fresco naturale che vuoi per combattere questa torrida estate. Sfruttalo con piantana per posizionarlo in stanze grandi che richiedono una bella ventilazione oscillante. Rimane in posizione stabile e sicura, anche per i bambini.

Smontando la piantana, in modo semplice e veloce, lo puoi posizionare tranquillamente su un tavolo. I piedini di gomma proteggono la superficie di appoggio evitando graffi. Anche in questo caso mantiene una posizione stabile e sicura, anche in movimento oscillatorio da destra a sinistra.

Infine, se preferisci ordine e design, puoi anche decidere di appenderlo a parete. In questo modo non occupi alcuna superficie su pavimento o tavoli. Regola questo Ventilatore Acciaio 3 in 1 anche dall’alto verso il basso per una maggiore efficacia. Acquistalo ora a soli 26,99€ grazie al Coupon VACANZE24.