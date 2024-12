Rincari in vista per gli abbonati a X: Premium+ costerà 5 euro in più al mese

Aumenti in vista per X, anche in Europa. La piattaforma di Elon Musk, a partire dallo scorso 21 dicembre, ha aumentato i prezzi del 40% per quanto riguarda l’abbonamento Premium+ negli Stati Uniti: l’opzione mensile è passata da 16 a 22 dollari, quella annuale da 168 a 229 dollari. E pare che i costi degli abbonamenti siano destinati a lievitare anche in Europa, Italia compresa.

In Italia costerà 5 euro in più al mese

Come riporta The Verge, infatti, molti Paesi europei come Francia, Germania, Spagna e Italia saranno interessati da un aumento simile. Nel nostro caso, i prezzi mensili passeranno da 16 a 21 euro: ben 5 euro in più al mese, 60 euro extra all’anno che peseranno sugli utenti.

I prezzi degli abbonamenti cresceranno un po’ dappertutto. Anche in Canada (al momento costa 20 dollari), Australia (26 dollari) e Regno Unito (16 sterline), che vedranno i prezzi aumentare rispettivamente a 26 dollari, 35 dollari e 17 sterline. Per i nuovi abbonati sarà immediatamente applicato il prezzo più alto; per gli utenti esistenti, invece, la tariffa rimarrà invariata fino al 20 gennaio, così come non verrà toccato il costo dell’abbonamento base a X.

Un rincaro “giustificato”

Quello appena introdotto rappresenta l’aumento più elevato mai introdotto da quando Elon Musk ha acquistato la piattaforma, allora chiamata ancora Twitter, nel 2022. X ha fornito diverse ragioni per giustificare il rincaro: in primis, il fatto che Premium+ è ora completamente privo di pubblicità, descritto come un “miglioramento significativo” dell’attuale esperienza utente.

In secondo luogo, la piattaforma ha ricordato le modifiche apportate al programma di condivisione delle entrate lo scorso ottobre: ora, affermano da X, gli abbonamenti alimentano ancor più direttamente i pagamenti riservati ai creator, per “premiare la qualità e il coinvolgimento dei contenuti, piuttosto che le sole visualizzazioni degli annunci”.

Gli abbonati Premium+, inoltre, riceveranno supporto utente prioritario, oltre all’accesso a funzionalità aggiuntive come lo strumento di monitoraggio delle tendenze (chiamato Radar) di X e limiti più elevati sui modelli di Intelligenza Artificiale Grok della piattaforma.