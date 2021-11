Rimodulazioni Vodafone: PROMO anche a 3€ in meno!

Vodafone ha informato alcuni suoi clienti circa le prossime rimodulazioni di alcune offerte che avverrà a partire dal 20 Novembre 2021.

Il cambio delle condizioni contrattuali talvolta non è sempre a svantaggio del cliente. In questo caso l’operatore rosso offre un risparmio mensile anche di 3 euro al mese.

Le tariffe coinvolte nella rimodulazione sono la Shake Remix e la Shake it Easy. Nel primo caso, la promo passa a 2,99 euro mensili in più, mentre, la seconda ha un ribasso di 3 euro al mese.

L’attuale promo verrà disattivata e contestualmente sostituita con la Infinito Black Special Edition. Tale offerta offre Giga Illimitati in 5G alla massima velocità con minuti e SMS senza limiti a 11,99 euro mensili.

I clienti che subiranno quest’aumento stanno ricevendo un SMS come questo:

“Modifica contrattuale: per continuare ad offrirti servizi di alta qualità e garantirti un’esperienza sempre migliore, stiamo aggiornando le nostre offerte per adeguarle alle nuove esigenze di traffico. Dal primo rinnovo successivo al 20/11 il costo della tua offerta aumenterà di 2,99 euro al mese. Già dal prossimo rinnovo la tua offerta avrà Giga, minuti e SMS illimitati. Inoltre, i servizi Chiamami e Segreteria telefonica non prevedranno più alcun costo. Puoi recedere dal contratto o cambiare operatore, senza penali nè costi di disattivazione fino al 19/11 su […]”