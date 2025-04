Rimani anonimo e proteggi la tua privacy online con la VPN di TotalAV

Se hai l’esigenza di rimanere anonimo quando sei connesso alla rete Internet e proteggere la tua privacy online, uno dei migliori prodotti oggi in circolazione è Total VPN, il servizio di rete privata virtuale di TotalAV che include il pluripremiato antivirus e lo strumento Total Adblock per bloccare gli annunci pubblicitari sui siti web.

In questi giorni il piano annuale è in offerta a 1,59 euro al mese per dodici mesi, per complessivi 19 euro in un anno. Come specificato qui sopra, il piano include il servizio VPN più una protezione avanzata per il proprio PC, smartphone e tablet, più il rilevamento e la successiva eliminazione del malware dannoso.

Perché è utile la VPN di TotalAV

Sono numerosi i casi d’uso per cui la VPN di TotalAV si rivela estremamente utile. Pensiamo proprio alle imminenti festività di Pasqua e al ponte del Primo Maggio, quando in tantissimi andranno all’estero per una breve vacanza: quando si è fuori dall’Italia spesso e volentieri si ha l’abitudine di connettersi ad una rete Wi-Fi pubblica, mettendo in pericolo i propri dati personali e non solo; con un servizio come la VPN questo non accade, grazie alla navigazione in completo anonimato.

Un altro caso d’uso sempre legato al periodo delle vacanze riguarda i pagamenti online, magari in occasione dell’acquisto di un biglietto d’ingresso per un museo o di un tour privato: il servizio Total VPN non solo mette la connessione dei suoi utenti in sicurezza, ma blocca anche l’accesso ad eventuali siti con malware e ai tracker web, per un’esperienza d’acquisto dunque più sicura e privata.

In ultimo, grazie agli innumerevoli server VPN dislocati in tutto il mondo, Total VPN consente di guardare i propri contenuti preferiti in streaming anche all’estero evitando le restrizioni geografiche, responsabili del blocco della visione di film, serie tv ed eventi sportivi trasmessi da piattaforme streaming gratuite e a pagamento.