Rilevatore radiazioni nucleari su Amazon a -50%: si sfrutta la psicosi

Accanto ad auricolari e smartwatch, ci siamo resi conto con non poco stupore, che su Amazon sono comparsi i contatori Geiger. Si tratta di quei dispositivi portatili in grado di rilevare il livello di radiazioni nucleari nell'ambiente.

La cosa tristemente divertente è che i venditori (non direttamente Amazon, ma terzi) non si perdono d'animo e addirittura li mettono in sconto. Noi abbiamo trovato un'inserzione che garantisce uno sconto del 50%, e anche spedizioni gratis, applicando il codice “W23SXR5R” prima di completare l'ordine. Una situazione surreale, per un prodotto che – fortunatamente – proprio non ci serve.

Tuttavia, fa riflettere come – di rimando a uno stato d'ansia generale – che potrebbe essere assimilabile a una psicosi, il mercato si adatti senza troppe remore.

Contatore radiazioni nucleari: cos'è il contatore Geiger?

Qualcuno non ne ha mai sentito parlare, qualcuno ne ha sentito parlare in qualche serie TV. Pochi ne hanno preso in mano uno, soprattutto se giovani.

Di fondo, si tratta di un apparecchio che torna parecchio utile in contesti in cui c'è realmente una fuga di radiazioni nucleari ed è necessario controllare i livelli ambientali per preservare la propria salute.

Normalmente, e fortunatamente, si tratta di dispositivi che da noi in Italia proprio non servono. I venditori su Amazon non hanno perso tempo però a fare probabilmente un po' leva sull'ansia generale degli utenti proponendo contatori di radiazioni nucleari. Fa sorridere che – quantomeno – non abbiano dimenticato lo sconto!