Rileva le perdite di gas con questo strumento in offerta su Amazon

Ti segnaliamo uno strumento pratico e interessante pensato per aiutarti nell’individuare eventuali perdite di gas. Questo rilevatore è disponibile su Amazon in offerta a soli 18,99 euro e può essere molto utile in diverse situazioni.

Rilevatore di perdite di gas: come funziona

Il rilevatore è pensato per individuare rapidamente perdite di gas combustibili come metano, GPL, propano, butano e gas naturale: ideale se disponi ancora di piani cottura a gas in casa o per i camperisti, puoi risparmiare tempo, denaro e ottenere maggiore sicurezza dato che potrai rilevare eventuali fughe di gas che potrebbero aumentare le bollette energetiche o rappresentare un rischio per la salute.

Molto semplice da usare, il rilevatore richiede soltanto un’attesa di 30 secondi per la calibrazione automatica. Poi, ti basta avvicinarlo alla zona sospetta, o al piano cottura a gas, e in caso di fuga il dispositivo emetterà un allarme visivo con cinque LED rossi e un segnale acustico fino a 75 decibel, che aumentano con la concentrazione del gas rilevato. Il tutto avviene in massimo 3 secondi.

Dal design ultra-compatto, puoi facilmente portarlo con te per dove hai bisogno, specie se ti trovi in giro con il tuo camper in viaggio. Dispone di funzioni intelligenti come l’indicatore di batteria scarica e lo spegnimento automatico dopo 5 minuti di attività per prolungare la durata delle batterie.

Il rilevatore viene fornito con custodia, batterie AAA e manuale utente. Acquistalo adesso a soli 18,99 euro.