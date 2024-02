Richiedi un prestito personale online di oltre 50 mila euro in 3 minuti con Younited

Rispetto al passato, oggi ottenere un prestito personale non assomiglia più a un’impresa da Mission Impossible. Questo grazie a diversi portali online che consentono di richiederne uno in pochi minuti e a tassi agevolati.

Nella lista dei migliori siti figura lo stesso Younited Credit, grazie al quale è possibile richiedere un prestito personale online in appena 3 minuti, ottenendo una risposta entro 24 ore. La richiesta va presentata compilando questo modulo disponibile al seguente link.

Come richiedere un prestito personale online in 3 minuti con Younited

Per richiedere un prestito in 3 minuti è sufficiente selezionare il progetto per cui serve il denaro, quindi l’importo desiderato, per poi premere sul pulsante Richiedi subito. Nella nuova schermata che compare occorre inserire il proprio indirizzo email e accettare i termini di utilizzo di Younited Credit.

Dopodiché, premere sul pulsante Richiedi fattibilità. Subito dopo si dovrà di nuovo inserire l’indirizzo email, il codice fiscale e il tipo di impiego.

Fatto questo, Younited procederà con la consulazione dei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) riportati nell’informativa della privacy, al fine di valutare la richiesta di prestito e proporre un’offerta personalizzata. Per ottenere una risposta, l’utente dovrà attendere non più di 24 ore.

Tra i principali punti di forza di Younited Credit si annoverano la semplicità nella richiesta del prestito, la velocità nel richiederne uno, e la trasparenza del finanziamento proposto (solo prestiti a rate costanti e tasso fisso).

Per gestire al meglio la pratica e monitorare lo stato della richiesta, il consiglio è di scaricare l’app gratuita Younited, disponibile su dispositivi Android, iPhone e iPad.

Il modulo per la richiesta di un prestito personale online con Younited Credit è disponibile su questa pagina. La compilazione del form richiede pochi minuti, con una risposta certa entro 24 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.