Ricevi un buono del valore di 250 euro acquistando un PC da MediaWorld

Fino al 1° settembre acquistando un nuovo PC da MediaWorld si riceve una Gift Card del valore massimo di 250 euro da usare per l’acquisto di uno o più articoli sul sito mediaworld.it. La promozione prevede inoltre una valutazione fino a 1.000 euro permutando un PC usato.

Il valore della Gift Card varia in base all’importo dell’ordine: si ricevono 250 euro completando una spesa di almeno 1.200 euro, 150 euro per un ordine di almeno 800 euro, e 75 euro con una spesa di almeno 499 euro. Tutto questo indipendentemente dai marchi dei computer fissi e portatili che partecipano alla promo Back to School di MediaWorld.

5 PC da non perdere con la promozione MediaWorld Back to School

Ecco una selezione di cinque notebook da prendere in considerazione nell’ambito delle offerte del Back to School targato MediaWorld:

Per tutte le altre offerte, invece, collegatevi a questa pagina dedicata del sito MediaWorld.