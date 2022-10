Ricevi un Buono Amazon da 120€: hai tempo fino a stasera

Vuoi un conto corrente a zero spese e nel frattempo ricevere anche un buono Amazon da 120€ da spendere come vuoi? Se apri Conto Corrente Arancio entro questa sera puoi farlo: l’offerta scade alle 23.59 di oggi, sono quindi le ultime ore per approfittarne.

Cosa devi fare? È molto semplice. Apri Conto Corrente Arancio, attivalo con un bonifico di qualsiasi importo entro il 30 novembre e accredita lo stipendio/pensione entro il 31 dicembre. In questo modo riceverai subito il tuo buono Amazon dal valore di 120 euro da spendere nel popolare e-commerce.

Conto Corrente Arancio: zero spese e 120€ su Amazon in regalo!

Il Conto di ING Direct è incredibilmente conveniente. Scegliendo il modulo Zero Vincoli in fase di apertura, puoi avere subito:

Canone mensile azzerato se accrediti stipendio, pensione o entrate da almeno 1000 euro al mese

Prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa GRATIS

Bonifici SEPA fino a 50.000€ online GRATIS

Bonifici SEPA fino a 50.000€ al telefono GRATIS

1 modulo di assegni all’anno GRATIS

Il Conto Corrente Arancio è gestibile interamente online in home banking tramite il sito ufficiale o apposita applicazione per smartphone. A portata di tap puoi effettuare tutte le principali operazioni bancarie ed effettuare i pagamenti di cui hai bisogno.

E appunto, se lo apri entro stasera hai anche la possibilità di ricevere un buono regalo Amazon da 120 euro da spendere come vuoi. Per farlo ti basta accreditare lo stipendio/pensione entro il 31/12, naturalmente dopo aver attivato il conto con un bonifico prima del 30 novembre.

