Ricevi un bracciale o una collana Pandora in regalo: ecco la nuova promo

Pandora lancia una nuova promozione in vista di San Valentino: con una spesa minima di gioielli, potrai ricevere un bracciale oppure una collana in omaggio, in argento sterling 925 o con placcatura in oro 14K (anche oro rosa). L’iniziativa è valida fino al 16 febbraio: ecco come aderire.

Ricevi un gioiello Pandora in regalo: ecco come

La nuova promozione lanciata dall’amatissimo brand di gioielli ti darà l’occasione di fare un doppio regalo alla tua dolce metà, in vista di San Valentino. Ci sono due modi per ricevere un bracciale oppure una collana in regalo:

Aggiungere al carrello almeno 99 euro di gioielli per ottenere una collana o un bracciale in argento sterling 925 dal valore fino al 69 euro, con spedizione standard gratuita

di gioielli per ottenere una collana o un bracciale in argento sterling 925 dal valore fino al 69 euro, con spedizione Aggiungere al carrello almeno 149 euro per ottenere un bracciale o una collana con placcatura in oro rosa 14K oppure oro 14K dal valore fino a 119 euro; otterrai, in questo caso, la spedizione express gratuita

Dopo aver inserito il valore minimo di gioielli nel carrello, comparirà un pop-up: cliccandolo, si aprirà automaticamente una finestra con il gioiello che desideri e la taglia corrispondente. Dopo aver selezionato il regalo, clicca su “Aggiungi al carrello” e potrai procedere normalmente con l’acquisto. Il numero massimo di gioielli che puoi ricevere in regalo per transazione è due.

A questa pagina potrai visualizzare tutti i gioielli in regalo tra cui scegliere. Ricorda: la promozione Pandora resterà attiva solamente fino al 16 febbraio, giusto in tempo per permetterti di acquistare un bel regalo in occasione di San Valentino. Potrai approfittarne online tramite l’e-store Pandora e nei punti vendita aderenti.